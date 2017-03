Arrangerer skriveverksted for unge i Trøndelag

18. og 19. mars møtes unge asylsøkere og unge nordmenn i Nord- og Sør Trøndelag til en kreativ helg på Falstadsenteret.

Skriveverkstedet foregår både på norsk og farsi, og tar utgangspunkt i utstillingen «Kjære born og andre», som er bygget opp rundt åtte personlige brev skrevet av folk i fangeleiren under andre verdenskrig.

Under verkstedet vil ungdommene bruke brevene som historiske kilder, uttrykksform, og som grunnlag for egen estetisk praksis gjennom kreativ skriving, foto og grafikk, skriver Falstadsenteret i ei pressemelding.

Arrangementet har hatt stor påmelding, og 23 ungdommer er nå klare for å la kreativiteten blomstre. Verkstedet ledes av forfatter Ingrid Storholmen og journalisten, forfatteren og aktivisten Asieh Amini fra Nord-Iran.

Ifølge Falstadsenteret er målet å legge rette for kulturmøter i flere betydninger. Både mellom ungdom og unge asylsøkere i regionen og mellom historiske kilder og ungdommers egne uttrykksformer. Tekstene og bildene som blir laget skal danne ei miniutstilling ved senteret og blir publisert i en katalog.

Falstadsenteret opplyser at verkstedet er et ledd i en større satsning hvor de samarbeider med Leira mottak og Voksenopplæringen for flyktninger.