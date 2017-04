Levanger er ungenes favoritt

– Barna stortrives på Levanger. Linus har sagt han skal studere til å bli lærer på Levanger. Etterpå skal han ta over gården på Gråmyra og være lærer tillegg.

Rune Vinge humrer over 11-åringen sine planer, slik som det kanskje er for barn i den alderen.

Men sannheten er at begge barna til Randi og Rune trives godt på mamma og pappa sine hjemtrakter. Rasmus (16) er talentfull fotballspiller og i Vålerenga sitt søkelys, selv om Rosenborg er favorittlaget. Når han har vært på Levanger har han fått trent med LFK sitt guttelag, så dermed har han hatt det som plommen i egget.

Rune Vinge (52) er vokst opp på Bruborg. En eller annen gang rundt 1990 sjarmerte han en ung og fager håndballspiller fra Gråmyra i senk, på utestedet i andre etasje der sparebanken nå holder til. Siden har han og Randi Eggen (45) vært et par. Nå har de bodd i Oslo i 20 år, hvor Rune jobber med IT og Randi på et senter som skal forebygge vold, traumatisk stress og selvmord.

Spilte på LHK

Rune studerte til ingeniør i Göteborg fra 1987 til 1990. Det var altså like etter at han kom tilbake til Levanger at det skjebnesvangre møtet fant sted. Randi var aktiv håndballspiller både på Skogn og LHK. Der var hun blant annet lagvenninne med Berit Hynne.

– Stakkars – hun visste vel ikke bedre hun da, som kom ung og blond fra gårdslivet på Gråmyra og ut på byen, og møtte en «dreven» kar fra sentrum?

– He, he, ja, du kan så si. Det er så lenge siden at jeg husker det nesten ikke.

Nå bor de på Bøler i Oslo med to aktive gutter. Kupper'n bor i nabolaget, og det ser han ofte – joggende i sakte tempo, så den gamle skøytehelt begynner nok å merke at det er noen år siden han satte den legendariske verdensrekorden på 10.000 meter.

Hva savner dere fra Levanger?

– Det er naturlig nok familie og venner. Jeg har min mor «Lillen» boende der fortsatt, og en søster som heter Trine (49) på Skogn, og «attpåklatten» Hege (39) holder til på Ranheim. Randi har begge foreldrene, Solveig og Gunnar, boende på hjemgården. Den har odelsgutten Tor Arne (50) tatt over. Svein Gunnar (49) har ikke flyttet så langt som lillesøster, og bor på Bruborg. Vi er i Levanger så ofte vi kan, og da får jeg muligheten til å gå i fjellet og fiske. Rundt Oslo er det mest skog, så derfor er det deilig å komme opp på Vulusjøen.

Hva savner dere minst?

– Det er faktisk ikke så mye. Vi bor på Bøler og det blir på mange måter som å bo på Levanger. Vi har marka rett utenfor døra, ungene har bare 200 meter til skolen, og for øvrig har vi det vi trenger i nærmiljøet her. Derfor kan du si vi behover ikke å savne så mye fra Levanger.

Beste minne fra Levanger?

– For Randi er nok håndballtiden både på Skogn og LHK gode minner. Jeg var en ivrig fisker allerede i ung alder, og Stein Eriksen og jeg var ofte i Levangerelva. Derfor var det ofte laks til middag når fisket var på sitt beste, noe mødrene våre satte pris på. Det var fint å vokse opp i Levanger. Trygt og godt og ikke for store forhold.

Hva skal til for at dere flytter tilbake?

– Vi har begge gode jobber i Oslo. Det var også litt av grunnen til at vi flyttet fra Levanger. Ungene er godt etablert her, men hvis Linus fortsatt skal bli bonde om en del år, så kanskje vi flytter nordover og nyter pensjonisttilværelsen der. Vi har fortsatt sterk tilknytning til hjemstedet, og vi sier fortsatt «heim» begge to når turen går nordover.