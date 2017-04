Folkefest til fjells

I fjor kom det rundt 500 gjester til Skallstuggus after ski-arrangement på skjærtorsdag. Et nærmest overveldende oppmøte. Driveren, Christian Green, håpte på en like stor suksess i år også. Og det ønsket ble innfridd.

– Vi har passert 500 besøkende allerede, og vel så det, sier Green med et stort smil i det Innherred møter ham på Skallstuggu torsdag. Da var klokken nesten tre, og det gjensto flere timer igjen av festen.

Arrangementet viste seg dermed å være populært blant innherredsbyggen i år også. Med musikk, allsang, mange bålplasser og mye god mat og drikke så samtlige ut til å storkose seg. Gammel som ung. Noen gikk på ski, noen kjørte akebrett, mens andre bare satt og nøt tilværelsen ved bålet. Været var det heller ingenting å si på.

– Det er kjempe det her ja. Vi kan ikke klage; Det kunne vært regn og vestavær, sier Skallstuggu-Green.

– Og neste år tror jeg vi kan få med oss enda flere, påstår han. Green forklarer det med at ungdommene i større grad tar i bruk haugen ved siden av hytta, hvor de får mer plass. Den haugen heter nå «gratishaugen» ifølge ham.

– Skal dere kjøre ny runde med after ski på påskeaften, slik dere gjorde i fjor?

– Kanskje, men Magnus (Hestegrei) skal spille i Meråker da, så da må vi finne oss noen andre til å spille her, svarer Green.

Det ble på forhånd kjøpt inn mat og drikke til nesten 50 000 kroner, så tross det enorme besøket er ikke Green redd for å gå tom med det første.

– Enn om dere skal arrangere på påskeaften, da?

– Da må vi nok på butikken først, ja, konkluderer Green.