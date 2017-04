Rykket ut til røykutvikling i borettslag

Litt etter klokken halv to fredag ettermiddag får Innherred.no et tips om at Innherred brann og redning hadde rykket ut til en røykutvikling forsårsaket av tørrkoking. Brannvakta ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag kunne fortelle oss følgende:

– Brannvesenet rykkket ut til et borettslag i Verdal på grunn av noe matlaging. De er ferdig på stedet nå, og på tur inn igjen, sier vakta klokken 13.45, før han brått måtte legge på røret.

Politiet visste heller ikke stort om hendelsen. De hadde ikke fått noen melding på det, informerer operasjonsleder Lars Letnes.