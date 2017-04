Kjent countryartist til Inndalen (!) for spillejobb

Han har tidligere spilt med Åge Aleksandersen, Terje Tysland og Steinar Albrigtsen. I kveld står amerikanske Bill Booth på scenen i Verdal, nærmere bestemt i Inndalen – av alle steder. Årsaken? Stig Bjørsmos 50-årskalas!

– Jeg husker jeg så ham for første gang på scenen i Folkeparken i '87, med Åge Aleksandersen. Jeg minnes særlig den fine fiolinsoloen hans under «Eldorado». Etter det har jeg vært på mange konserter og countryfestivaler der han har spilt. I løpet av dem har jeg faktisk blitt kjent med han, såpass at vi har vært på privatfester sammen og snakker «vanlig» med hverandre, forteller Bjørsmo.

– Jeg er veldig glad i amerikansk countrymusikk, skjønner du, og da tenkte jeg at jeg måtte bestille Bill Booth til 50-årsdagen min!

– Er det kjennskapet dere i mellom som gjør at han kommer hit i kveld?

– Det er vel egentlig bare å bestille han for alle, men klart det er en liten fordel, svarer Bjørsmo.

Allsidig artist

Booth kommer opprinnelig fra Pittsfield i staten Maine i USA, men har gjort Norge til sitt hjem etter all spillingen her til lands. I tillegg til å ha opptrådd med en rekke kjente musikere både i Norge og andre steder i verden, er han også soloartist. Han har gitt ut seks CD-er, og er både låtskriver, sanger og multi-instrumentalist.

– Han spiller både fiolin, mandolin og gitar, utfyller Stig Bjørsmo.

Inndalens mest kjente gjennom tidene

Nå skal Booth altså underholde publikummet på samfunnshuset i Inndalen. Bjørsmo anslår at det kommer 135 stykker på kalaset, så alt ligger til rette for en festlig kveld oppe i dalen.

– Du mener alvor når du arrangerer 50-årsdag, du?

– Ja, du kan si det. Men det blir det største arrangementet jeg har stelt i stand, da. Og jeg har feiret flere jubileum tidligere, påpeker Bjørsmo.

Men så lenge ikke flyet til Bill skulle bli forsinket fra Gardermoen av en eller annen grunn, føler jubilanten seg trygg på en fin feiring.

– Både musikere og mat kommer, så da blir det greit, slår Bjørsmo fast.

Booth blir – så vidt avisa og Bjørsmo vet – den mest kjente musikeren som spiller i Inndal samfunnshus noensinne. På nasjonal og internasjonal basis, vel å merke.

Country-lidenskapelig industriarbeider

For dem som ikke kjenner 50-åringen personlig, er Stig en ekte inndaling. Han jobber som industriarbeider i Verdal, på industriområdet, noe han har gjort i over 30 år. Tidligere har han også drevet litt med gårdsbruk. Stig beskriver seg selv som voldsomt interessert i country- og bluesmusikk, og har reist rundt omkring i mange år for å oppleve det live.

I kveld får han oppleve det så nærme hjemmebane som mulig, med ekte en country-artist i hans kjære Inndalen.