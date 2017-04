Fyller Skognhallen med rodeo-okser, laser tag og 3D-twister

Det rusfrie arrangementet «The Happening» ble arrangert for første gang i fjor, etter at Levanger Ungdomshus fikk støtte fra Sparebank 1 Midt-Norge.

–Vi fant ut at vi ville lage noe nytt sammen, og de ville bidra til det, sier leder i Levanger ungdomsklubb, Trine Walleraunet.

Mange aktiviteter

Arrangementet, som er rusfritt og for ungdom under 18 år, gikk da av stabelen på Solhaug og ble raskt populært.

–Vi fikk gode tilbakemeldinger fra både ungdom og foreldre. Utfordringen var derimot at vi bare fikk plass til 102 personer, så i år bestemte vi oss for å flytte det til Skognhallen, sier Walleraunet.

Arrangørene håper å i alle fall doble fjorårets besøkstall, og frister derfor med flere ulike aktiviteter i Skognhallen 30. april.

Inspirert av Verdal

–Vi deler opp hallen, og i en tredjedel av lokalet blir det mulig å spille laser tag. Ellers blir det UV-disko, rodeo-okser og 3D-twister. Skogn Folkehøgskole skal også ta med seg ungdom for å skyte med luftgevær. I tillegg til dette har vi vanlige brettspill og en stand hvor deltakerne kan ha på seg UV-sminke, sier hun.

«The Happening» er inspirert av Statement i Verdal, i tillegg har ungdom fra Levanger ungdomsråd og Levanger ungdomshus bidratt med sine innspill. Alle aktivitetene, i tillegg til buss fra og til arrangementet er gratis.

Lodder ut scooter

–I år har vi også veldig kule premier, og vi skal blant annet lodde ut en scooter og scooterlappen. Magneten sponser i tillegg to gavekort på 2000 kroner. Siden arrangementet er rusfritt, må ungdommene blåse i et alkometer for å vinne. Dette hjelper politiet til med, sier Walleraunet.