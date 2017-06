Proffe blåsere til Levanger

Underholdende repertoar med marsjer, populærmusikk og klassiske perler, lover musikerne. Luftforsvarets musikkorps spiller i Sjøparken ved lunsjtider fredag. Det dukes for ny promenadekonsert.

–Ta med matpakken og spis lunsjen ute, oppfordrer arrangørene i Levanger kommune. Konserten er en del av tilbudet som favnes av Kulturuka.

Snart 200 år

Luftforsvarets musikkorps er Midt-Norges eneste profesjonelle blåseorkester og et av Forsvarets fem profesjonelle korps. Korpset består av 28 musikere som behersker et stort spekter av ulike musikksjangere. Forsvarets Distriktsmusikkorps Trøndelag, slik det tidligere het, har en historie som går helt tilbake til 1818 og i 2018 feirer korpset 200 år. I 2006 fikk korpset sin offisielle tilknytning til Luftforsvaret og i 2010 flyttet korpsets 33 ansatte inn i nye lokaler på Byscenen midt i Trondheim.

Flere plateutgivelser

Luftforsvarets musikkorps har en sterk nasjonal profil i konsert- og eventsammenheng. Korpset holder konserter både for Forsvaret, særlig i samarbeid med Luftforsvaret, og for det sivile publikum. Korpset jobber kontinuerlig for å utvikle seg videre musikalsk og spiller jevnlig på de største festivalene Norge. I tillegg til konsertvirksomhet har de flere plateutgivelser bak seg og har blant annet blitt nominert til Spellemannpris.

Even Lothe som er trommeslager i korpset er også mangeårig dirigent for Åsen Hornmusikklag. Ved dårlig vær, kan konserten bli flyttet til Festiviteten.