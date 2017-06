Gjorde suksess i Olavshallen

Totalt har 200 barn og ungdom stått på scenen i Olavshallen den siste uka, med tre forestillinger for fulle hus i lillesalen 12. og 13. juni.

I forestillingen «Showstoppers» er det med to jenter fra Levanger, som har markert seg som solister i forestillingen bestående av utdrag fra en rekke velkjente musikaler. Ingebjørg Voldseth Aasenhuus og Kaja Skogmo elsker scenelivet.

–De fylte opp salen tre ganger, så det har vært mye folk, sier mor Ingjerd Camilla Skogmo fra Levanger stolt.

200 på scenen

Musikalfabrikken er Trondheims eneste musikalteaterskole for bar og ungdom, og teller nå rundt 200 medlemmer fra 4 til 15 år. De har flere grupper under musikalparaplyen - deriblant en egen vokalgruppe, hvor både Kaja og Ingebjørg er med. Det har betydd mye øving og lange dager i Trondheim etter skoletid.

–Kaja ble med via Kari Palari, hvor hun ble spurt om å være med i Musikalfabrikken i Trondheim. Vi har bodd to år i Vietnam, og der var sang en viktig del av skolen, så hun hadde fått inn en kultur om at scenen ikke er farlig, sier Ingjerd.

Ingebjørg har for øvrig vært med i Musikalfabrikken enda lengre enn Kaja, og begge trives godt på scenen.

–Vi ble kjent gjennom Kari Palari, og ble venninner, sier Kaja.

Hun syns opplevelsen har vært veldig gøy.

–Det har vært spennende og egentlig bare artig. Jeg har vært mer spent enn nervøs, sier hun og røper at favorittmusikalene er Grease og Sound of music, blant flere.

–Jeg tenker å fortsette med musikaler, og det er fint å jobbe sammen. Under øvingsdagene var vi også i byen og sang til inntekt for Vår frues kirke, sier Kaja.

Solonumre

Gjennom tre forestillinger i Lillesal i Olavshallen, har duoen fra Levanger bidratt på scenen med blant annet egne solonumre. Mens Kaja sang solo på «Castle on a cloud» far Les Miserables, sang Ingebjørg «Eternally» fra Which witch.

Denne vårens Showstoppers bød på innslag fra blant annet de kjente musikalene Matilda, Annie, Oliver, Mamma Mia, Jungelboken, Hair, Grease og Les Miserables. De sang også sammen med de 10 andre deltakerne i musikalfabrikkens vokalgruppe, og som korister.

Vokalgruppa er en gruppe for barn og ungdom fra 10-15 år, og deltakerne kommer fra både Nord- og Sør-Trøndelag. Lidenskapen for sang samler de på scenen.

Bak Musikalfabrikken står Grethe Kosberg, som mange kjenner fra Kari Palari. Deretter gikk hun videre til å etablere den kulturelle fabrikken i Trondheim, som i dag har 200 deltakere.

I sommer fortsetter hun også med musikalkurs, samt arrangementer på Stiklestad.