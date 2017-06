Bringer nytt materiale til Namsen-trilogi

Kulturkrefter fra Innherred er sterkt representert i Grong de kommende dagene når del to av friluftsteateret Namsen-trilogien får sin urframføring onsdag. Sentralt i produksjonen finner vi fem kulturpersonligheter fra Innherred. Mange har kanskje tidligere fått med seg eller har kjennskap til «Namsens auge» som er spilt siden 2008. I år kan publikum se fram til «Offeret» som er trilogiens andre del. Ny tekst, nytt innhold, store forandringer. Forfatter Torvald Sund fra Levanger har skrevet manus. Musikken er komponert av Asgeir Skrove fra Verdal. Produksjonen ledes av Trond Martin Sæterhaug, opprinnelig fra Levanger. I tillegg har Sæterhaug fått med seg to profesjonelle skuespillere, Silje Ingebrigtsen Tveråli, bosatt i Levanger og Mathias Melsæter Rydjord, bosatt i Verdal.

–Handlingen er lagt til sommeren 1959. Tragedien kommer til Sjemsvoll. Verden er i endring. Det er fred, men Namsen er i strid. Vi står foran ei brytningstid der samfunn og bygder utfordres økonomisk og kulturelt, slik produksjonsapparatet selv beskriver oppsettingen.

–Jeg opplever at «Namsens auge» er ferdig fortalt, sier Trond Martin Sæterhaug til Innherred. Produksjonslederen begynte å være en frykt for å styre skuta på grunn. Det var enten det, eller skape noe nytt, forteller han. Glad for å ha fått med seg flere på laget og kommet fram til sistnevnte alternativ. Dermed blir det om få timer urframføring av nytt materiale. Riktignok er enkelte av karakterene i «Namsens auge» med også i fortsettelsen, men mange av rollene er nye. Det er ikke minst også manus og musikk. Sæterhaug opplyser at det slett ikke er nødvendig å ha sett «Namsens auge» for å ha utbytte av «Offeret». Episoden står for seg selv som dramatisk stykke. Asgeir Skrove har komponert 11 nye sanger. I Namsen-trilogien er det også planlagt en del tre, «Midtsommardansen», med premiere i 2018.