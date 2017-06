Utvider årets sommerskole

Kultur

Gjennom tre perioder denne sommeren arrangerer Helga Haga «Sommerskole med teater og gårdsliv» på Lyng kulturgård i Verdal. Den første runden starter i dag, torsdag. I år er alle barn fra sju til femten år velkomne, mens det før bare var et tilbud for de litt yngre. I løpet av fire dager skal barna få holde på med fullt av teaterleiker og -øvelser. De vil også få hilse på dyrene, drive med dyrestell, hoppe i høyet og mye mer av det som tilhører et skikkelig gårdsbesøk. For her møtes teater og gårdsbruk, ledet an av skuespiller og beboer på gården, Helga Haga.

– Målet med sommerskolen er å ha det artig og frigjøre seg gjennom sang, dans og drama, heter det i arrangementsbeskrivelsen på Facebook.

– Og vi skal kose oss med at det endelig er ferie. Jeg tror dette blir en herlig måte å starte ferien på for barn og ungdom, med mye frihet, lek, glede og kreativitet, utfyller Helga Haga til Innherred over telefonen.