Oddbjørn reiser til Vestlandet for å sette galskapen i system

Kultur

Denne helga framføres Kong Arthurspelet for 13. gang, langt ut mot havgapet på Sandsøy i Sunnmøre. Historien spinner rundt legenden om den britiske sagafiguren Kong Arthur, og her mikses hendelser fra 500-tallet og nåtida ei humoristisk røre. Levangermannen Oddbjørn Hagen er både regissør og medmanusforfatter, og er sammen med kona Astrid Saure, naturlig nok på plass også denne gang. Inspirasjonen da «spelet» ble skapt for 13 år siden, var ikke minst Monty Python-filmene om Kong Arthur. I dag beskrives forestillingen med ord som leik, legender, saftig språk, technorytme, sang, rap, religion, overtru, kongehistorier, trolldom, sørgende nonner, gale og originale bygdefolk, kranglende høvdinger, erotiske sidesprang og en fantastisk spelplass.

–Dette gir Kongsvollen på Sandsøya til en arena for et historisk spel utenom det vanlige, heter det i pressemeldingen. Kong Arthurspelet har dessuten fått oppmerksomhet langt utenfor eget nærområde. Professor i historie Hans Jacob Orning ved Universitetet i Oslo trakk det sågar fram i forbindelse med den generelle speldebatten for et par uker siden. I en kronikk publisert i NRK.no 3. august, skriver Orning dette: «Må historiske spel framstå som tunge, nasjonale skjebnedramaer? Jeg har bare sett ett middelalderspel som fullstendig bryter med denne forventningen, nemlig Arthurspelet på Sande, som er bygd opp som ren komedie (à la NRK-serien Vikingane). Det er frigjørende, men ikke nødvendigvis noe som gir økt historieforståelse.»

–Det synes vi var ekstra artig, meddeler Oddbjørn Hagen til Innherred.

Sunnmørsposten tok opp tråden, og utdypet senere utspillet senere utspillet i en større reportasje, og med stort bilde fra Arthurspelet.

Sandsøy har om lag 300 innbyggere. Til helga ventes mellom 1500 og 2000 tilskuere. Og midt oppi dette, står altså Oddbjørn Hagen fra Levanger. For 13. gang.