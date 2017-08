Det blir ingen Åge-konsert i Folkeparken lørdag

Kultur

Verdal idrettslag har valgt å avlyse konserten med Åge Aleksandersen i Folkeparken lørdag 19. august.

Ekstremvarsel

Årsaken er værvarselet for kvelden.

– Med et så ekstremt værvarsel for kvelden må vi først og fremst tenke på sikkerheten. Både for publikum og sceneforholdene, forklarer leder i Verdal IL, Hege Anita Austad.

Konserten med Åge Aleksandersen samler gjerne 4000-5000 mennesker, og med slike folkemengder i parken anser arrangøren det som uforsvarlig å gjennomføre konserten hvis det bebudede værvarselet slår til.

Prognosene har variert litt det siste døgnet, og selv om det ikke er helt gitt at slusene vil åpne seg fullstendig, vil ikke Verdal IL ta noen sjanser.

Kommer tilbake

Selv om Åge Aleksandersen har et hektisk program, har han og bandet lovet å komme til Folkeparken i Verdal 2. september. Verdal er kjent som et av stedene Åge Aleksandersen setter aller høyest av sine konsertarrangement.

– De som har kjøpt billett på forhånd får refundert den hvis de ønsker, eller de kan bruke den på konserten om to uker, sier Hege Anita Austad.

Håper på forståelse

De som ønsker billetten refundert, bes ta kontakt med Kultar.no.

– Vi beklager naturligvis sterkt at vi har måttet ta en slik avgjørelse, men håper på forståelse fra publikum, sier leder i Verdal IL hovedlaget, Hege Anita Austad.