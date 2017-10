Håper folk i hvert fall stikker innom

Kultur

For tre uker siden skrev Innherred om utekino-satsingen på Minsaas plass. Nå er dagen kommet. Fredag 6. oktober, altså i morgen i skrivende stund, rigges et stort lerret opp på Minsaas plass - der det blir visning av Spiderman Homecoming.

Superhelt klatrer på Domussenter-veggen Det skal rigges opp til utekino i Verdal.

Det hele er gratis, og Ungdomsrådet i Verdal står for arrangementet sammen med Nordisk Film Kino Verdal. Stiklestad lyd og lys og Bygdekinoen er også viktige samarbeidspartnere.

– Værmeldingen er ikke den beste, men vi får håpe værgudene likevel er med oss. Om ikke folk vil se hele filmen, så håper vi i hvert fall de stikker bortom for å se littegrann. Bare det å oppleve film ute på et stort lerret er verdt å få med seg. Det følte vi at de som var på Stiklestad i fjor også syntes, sier kinosjef i Verdal, Eli Røthe.