Legg turen til Tverråholman

Kultur

Kjør Fylkesveien til Vera. Parker ved samfunnshuset i Vera (motsatt side av veien, stor parkeringsplass).

Gå nordover langs DNTs merkede sti. Bløtt terreng i de første stigningene. Følg stien nesten til toppen av Reinsmyrhøgda der merkinga tar av fra DNTs sti. Her går du rett nordover mot Klompan (611 m.o.h) og videre forbi Klomptjønnin. Her kommer du til et veiskille der du kan gå rett fram til Hitre Seterfjellet eller ta til venstre til Tverråholman (2,5 km derifra). Det er ikke merket fra Klomptjønnin og ned til Tverråholman. Må vade over Lakaelva for å komme helt fram til Tverråholman.

Historie

Tverråholman ble nedlagt som seter i 1884. Fra 1894-1909 var det bosetting her. Den eneste som er født på Tverråholman, Harald Haugen, kom til verden 7.mars 1900. Les om denne bosettingen i Helgådalsnytt fra 1979 hvor Harald`s eldre søster Ragna, forteller om dette. (Kan leses på biblioteket, spør betjeningen). Helgådal idrettslag reiste en minnebauta om denne bosettingen i 1978. Den ble avduket 7.oktober 1979 med nesten 80 år gamle Harald Haugen tilstede sammen med vel 40 andre deltagere. Kilde: Verdalsbilder.no

Blåfjella/Skjækerfjella Nasjonalpark er et område med mange kulturminner om man tar seg tid til å se. Særlig finner man mange samiske kulturminner, for eksempel boplasser, samleplasser, gravplasser og hellige steder. Dette området har vært brukt av samene i lange tider, og reindrift har vært drevet i området i mer enn 500 år. I deler av nasjonalparken har det vært fjell- og myrslått, særlig i Verdal og Snåsa. Fra slutten av 1800-tallet og fram til 2. verdenskrig ble seterdrifta og fjellslåtten avviklet. Men fortsatt kan man se spor etter det gamle kulturlandskapet flere steder. Kilde: nasjonalparken.no

Hvorfor ta turen hit

Det er en slående vakker natur. Man får en skikkelig trimtur i variert fjellterreng, deler av turen i nasjonalparken. Turen kan kombineres med f. eks Hitre Seterfjellet, som også er en kjentmannspost (samt en Ti på Topp i år). Det finnes også en god del historie som man kan lese seg opp på før turen.