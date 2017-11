Hun får årets ungdomsstipend fra Verdal kommune

Kultur

Verdal kommune har onsdag offentliggjort hvem som får årets utviklingsstipend for ungdom. Det er fjerde gang at kommunen deler ut et slikt stipend til en gutt eller jente mellom 16 og 25 år innen kultur i bredeste forstand, også idrett.

Friidrettsutøver Runa Skrove Falch fikk stipendet i 2014, musiker Ola Wist Holmen i 2015, mens det i fjor var bilsportutøver Thomas Hårberg som ble begunstiget med en påskjønnelse for sine fremganger og sitt talent.

Stipendet er på 15.000 kroner, vedtatt av formannskapet sammen med statuttene.

Prisutdelingsarrangement

Stipendet deles ut sammen med flere andre utmerkelser, ikke minst kulturprisen, i et tradisjonelt prisutdelingsarrangement på Stiklestad Nasjonale Kultursenter lørdag 16. desember.

Om årets mottaker heter det at:

– Linn Astrid Skjerve studerer ved Universitetet i Stavanger, og tar en bachelor i utøvende musikk. Hun har spilt klarinett siden hun gikk i tredje klasse på barneskolen, da hun begynte i Ørmelen skole- og familiekorps. Hun har også spilt i Arbeidernes musikkorps og Trøndelag ungdomskorps hvor hun var gruppeleder og konsertmester. I tillegg til å spille selv har hun jobbet som dirigent og instruktør i forskjellige korps. Skjerve gikk musikklinja ved Inderøy videregående skole og har gått på Toneheim folkehøgskole. Hun er ambisiøs og legger ned mange øvingstimer for å kunne formidle musikk. Selv har hun uttalt at «Musikk kan få deg til å smile, le og gråte, alt i løpet av ett stykke. Min drøm er å kunne leve av å gi mennesker den opplevelsen.»

