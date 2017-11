Chris Medina kommer til Stiklestad

Kultur

De fleste kjenner Chris Medina som mannen bak verdenshiten What are words, som var en kjærlighetsballade dedikert til hans daværende samboer. Nå er han nybakt far og har flyttet til Norge med sin norske kjæreste, og har lagt opp en egen norgesturné i desember for å bli kjent med sitt nye hjemland.

- Chris ønsker å bli enda bedre kjent med Norge og norske tradisjoner og legger dermed ut på juleturne i Desember hvor han ønsker å se landet fra litt andre sider enn sin nåværende hjemby Oslo, sier Eirik Næss.

Med seg har han Eirik Næss og Lars Støvland som han har spilt sammen med siden 2012. Næss er selv artist og musiker, og er kjent fra Idol, Beat for Beat og flere andre programmer på radio og TV. Han var også med i årets Stjernekamp-band på NRK.

Tredjemann på scenen under konserten er Lars Støvland, som er en av norges mest brukte pianister. Han turnerer med flere av de største norske musikerne, deriblant Julie Bergan, Eva Weel Skram og Adam Douglas. Trioen presenterer i julekonserten egne versjoner av en rekke kjente og kjære julesanger, men viser også fram noe eget materiale. Da står naturligvis What are words også på programmet, lover artistene.