Elevene byr på seg selv og sørger kanskje for noen gjennombrudd

Kultur

Kulturskolens tradisjonelle førjulskonsert arrangeres fredag 8. desember i Levanger kirke. I år har kulturskolen invitert med Levanger kammerkor.

Førjulskonsertene med elever og lærere i kulturskolen har vært trivelige og gode møtepunkter i julestria siden 1990-tallet. Det er imidlertid første gang kulturskolen inviterer med andre enn sine egne.

Har allerede trimmet

Et jule-trimmet Levanger kammerkor blir en spennende samarbeidspartner. Deres spreke og allsidige repertoar vil nok gi førjulskonserten en ny dimensjon. Lørdagen før avrunder de sitt sesongopplegg med Kammerkos i Julestria og vil nok plukke sitt repertoar derfra. I tillegg til egen avdeling vil koret trekke med seg flere av kulturskolens sangsolister inn i sitt repertoar, under ledelse av korets dirigent Per Christian Rolin.

Kulturskolens strykere, ledet av Magnar Engen Fjørtoft og Jo Einar Sterten Jansen, vil ha en solid avdeling med fullt strykeorkester, grupperinger og solister. Også her et allsidig og utfordrende klassisk program. Sangelevene, under ledelse av Janka Sandnes, vil også ha en avdeling med solister og grupper.

Gjennombrudd

– Det er utvilsomt mange fremadstormende musikere og sangere i kulturskolene som gjør sine små og større gjennombrudd i norske kirker i disse dager. Sjansen for å få oppleve noen slike er nok der i Levangerkirka også, sier Oddbjørn Hagen, rektor ved Kulturskolen i Levanger.

Konserten vil avsluttes med et fellesnummeret «Et lite barn så lystelig» med strykeorkester, fløytister, piano, sangere og kammerkor.

Arrangørene ønsker foreldre, søsken, besteforeldre og ikke minst lokalbefolkningen for øvrig hjertelig velkommen!