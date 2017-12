Hildegunn Eggen får det største symbolet på respekt fra sine kolleger

Kultur

Hildegunn Eggen og Even Stormoen er nybakte æresmedlemmer av Norsk Skuespillerforbund.

Hederen tilfaller ifølge pressemeldingen «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen».

– Å bli utnevnt til æresmedlem av Norsk Skuespillerforbund er det største symbolet på respekt fra kolleger som en skuespiller kan oppnå i Norge, sier Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

Æresmedlemskapet ble innstiftet i 1900 – og da ble det tildelt Bjørn Bjørnson. Siden har både Charlie Chaplin og Jon Fosse kommet til.

Om de nyeste æresmedlemmene sier Alfsen at skuespillerkollegene deres trekker frem egenskaper som «ekstremt høyt kunstnerisk nivå, integritet, varme, godhet så vel som engasjement og omsorg for sine kolleger og sine respektive teatre» når de skal beskrive Hildegunn Eggen (f. 1953) og Even Stormoen (f. 1955).