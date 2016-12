Tre og rådyr skapte problemer

- Det eneste vi kan vi kan melde om som en konsekvens av Urd, er et tre som blåste ned og ut kjørebanen i Leksdal.

Det forteller operasjonsleder Stig Rune Sagen i politiet.

Treet det er snakk om veltet på Leksdalsvegen i Klinga, like ved Hallem for dem som er lokalkjent.

Meldingen kom til politiet like før klokken 03 natt til tredje juledag. Det ble ganske raskt satt opp varseltrekant, og det skulle være mulig å komme seg forbi stedet med bil gjennom natten.

Viltpåkjørsel

Klokken 0056 tirsdag fikk politiet melding om at et rådyr var påkjørt i Stiklestad allé ved Verdal videregående skole.

Rådyret døde i sammenstøtet, men viltnemda ble varslet for å ta seg av kadaveret.

Det er ikke meldt om personskader, og kun moderate skader på kjørtøyet.

Fornøyd politi

Utover dette har det vært en rolig kveld og natt i Levanger og Verdal, selv om noen sikkert har våknet av en liten flik av Urd sine herjinger på kysten.

- Ja, det har vært en stille kveld og natt og det er selvsagt vi glad for. Vi fikk et par meldinger om bråk både i Levanger og Verdal, men det løste seg før vi kom til stedet. Derfor får vi skryte av festfolket. De virker som de koser seg og at julestemningen er god. Det liker vi, er attesten fra operasjonslederen i den enn så lenge fylkeshovedstaden.