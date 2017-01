Fortsetter søk etter Lady

Den åtte måneder gamle valpen Lady kom bort under en jakttreningstur 1. nyttårsdag, i området ved Småvasshaugklumpen i Leksdal i Verdal. Lørdag var letemannskaper ute i området for å fortsette letingen etter hunden, men de fant ingen spor etter valpen.

Frykter at Lady kan være tatt av ulv Den andre hunden som eieren hadde med seg ut på tur kom i hvert fall livredd tilbake.

- Det blåste ikke nok på fjellet til å avdekke et lite hundelik som kan ligge under snøen et sted der oppe. Det blåste i lavlandet, men på fjellet lå snøen i ro. Dermed er det bare å vente med mer leting til det blir mildvær, sier Einar Holmvik, som eier Lady, til Trønder-Avisa lørdag kveld.

Etter hvert som dagene har gått er han stadig mer sikker på at valpen ikke har overlevd i fjellet, og frykter at den er tatt av ulv. Den andre hunden kom livredd tilbake til Holmvik under rypesøk da Lady ikke returnerte til eieren.