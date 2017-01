Trønder-Avisa: Lady funnet død

Innherred.no skrev onsdag om hunden Lady, som kom bort fra eier Einar Holmvik i Leksdalsfjellet 1. januar.

Frykter at Lady kan være tatt av ulv Den andre hunden som eieren hadde med seg ut på tur kom i hvert fall livredd tilbake.

Siden har letingen pågått for fullt, og Trønder-Avisa skriver søndag ettermiddag at hunden er funnet omkommet - rundt fem minutters gange fra parkeringsplassen på Hallemsvollen.

Hunden skal ikke ha hatt synlige skader, men til Trønder-Avisa (for abonnenter) sier eieren at han vil få hunden obdusert, fordi spor i snøen etter hans mening kan tyde på at den har slept bakparten etter seg før den måtte gi tapt.