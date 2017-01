Ny leder ved Kværner Verdal

Kværner opplyser i en pressemelding onsdag ettermiddag at Sturla Magnus er utnevnt som ny konserndirektør for Structural Solutions og ansvarlig for Kværners verft i Verdal.

Bjartnes tar overgangsperioden

Sverre Myklebust gikk av som konserndirektør ved årsskiftet, og Ole Petter Bjartnes vil være ansvarlig for produktområdet til Sturla Magnus tiltrer stillingen.

– Hans utstrakte erfaring fra industrien og Kværner/Aker Solutions - samt hans aktive lederstil gjør ham perfekt i vårt team. Jeg ser frem til å få ham i ledergruppa, sier konsernsjef i Kværner, Jan Arve Haugan.

Sturla Magnus sier selv at han ser frem til å komme tilbake til Kværner, og sammen med det lokale teamet fortsette den positive utviklingen innenfor Structural Solutions og verftet i Verdal.

Starter før påske

45-åringen er utdannet sivilingeniør ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og kommer nå fra stillingen som regiondirektør i Skanska Norge.

Fra 2011 til 2014 han project director og branch manager for Kashagan Hook-up-prosjektet og ansvarlig for alle Kværners aktiviteter og personell i Kasakhstan. Han har fra før nesten tjue års erfaring fra store byggeprosjekt og ulike lederstillinger i byggebransjen og den internasjonale olje- og gassindustrien fra Skanska, Aker Solutions, Kværner, Aker Marine Contractors og AF-gruppen.

Sturla Magnus starter i sin nye jobb senest 1. april 2017.