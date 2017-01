Elman etablerer seg i Trondheim

I Adresseavisen lørdag 14. januar har Elman rykket inn en helsides annonse der de søker etter nye medarbeidere. Under tittelen «No kjæm vi te Trondheim!» søkes det etter daglig leder, installatør, elektrikere og årosjektleder/serviceleder.

Etablert i 2008

Elman tilbyr tjenester innen drift, vedlikehold og utførelse av elektriske anlegg. Bedriften ble etablert i 2008 av Geir Ove Granheim , Leif Skjelbred, Stig Indahl og Yngve Østgård.

Elman har siden vokst og engasjerer i dag over 80 ansatte.

Bedriften har tilhold i Verdal, Levanger, Steinkjer, Leksvik, Stjørdal og er i disse dager også i ferd med å etablere seg i Namdalsområdet.

Fikk raskt suksess

Ifølge et intervju med Innherred i 2015 kom suksessen raskere enn de fire egentlig hadde trodd. Derfor ble det tidlig klart at de hadde behov for flere ressurser, og da spesielt på den administrative siden. Roald Stene, en annen kjent bransjemann, fikk tilbudet både som daglig leder og aksjonær.

I 2008 omsatte de for 8 millioner kroner I 2011 var tallet 30 millioner kroner, mens de i 2015 nådde nærmere 67 millioner kroner. Resultat før skatt i 2015 var 8 .443.000 kroner.

Tullprat og skjemt

Elman-suksessen er tuftet på filosofien «kort vei fra topp til bunn», frihet under ansvar og flust med tullprat og skjemt. Slik er det iallfall forklart overfor Innherred. Bedriften er blitt en aktiv bidragsyter i lokalmiljøet, og blant annet heter fotballstadion i Vuku Elman Stadion Vuku.

Daglig leder er Roald Stene, mens styrets leder er Ole Rogstad Jørstad.