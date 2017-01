Skigal sjef i Utstyrsbua

Utstyrsbua er et slags bibiliotek i sportsutstyr og artikler for friluftsliv, og blir stadig mer populær i Levanger. Etter to år har Utstyrsbua stått for nesten 5.500 utleier - fordelt på ikke mindre enn 2.000 artikler. Her kan du gratis leie utstyr du kanskje ellers ikke har råd til:

- En smart ordning for folk flest. Og vi leier ut utstyr til alle lag av befolkningen, sier Vidar Eivind Kvam Aksnes, som siden årsskiftet har vært arbeidsleder for Utstyrsbua ved Leira.

Hjemme i Røstadlia har Aksnes sitt eget skimuseum, som inneholder det meste. Nå får han drive på med ski både i jobb og fritid, det passer ham godt!

Bua ble åpnet for to år siden, og trekker til seg flere og flere. I november og desember var det riktignok relativt få utlån, men etterspørselen har hatt seg veldig opp etter jul. Nå har også snøen kommet - i alle fall for noen dager - og da strømmer levangsbyggen til Utstyrsbua for å låne ski i alle varianter.

- Nå blir det pågang her, ja, smiler arbeidslederen.

- Smart å leie gratis - istedet for å kjøpe dyrt?

- Nettopp! Og det er maneg som kommer hit og leier, dersom de vil prøve for eksempel snowboard for første gang. Her kan de få tilgang til nye aktiviteter, uten å betale dyrt for det. All utleie er gratis, understreker Aksnes.

Det er knyttet visse regler til et utleie:

# UtstyrsBUA plikter å sørge for at utstyr som lånes ut er i god og forsvarlig stand.

# Låntaker har ansvar for at utstyret blir brukt forskriftsmessig.

# Barn under 18 år må komme i følge med en voksen: Ungdom fra og med ungdomsskolealder kan låne utstyr på egen hånd!

# Du er personlig ansvarlig utstyret du låner. Lås alltid utstyr som blir oppbevart utendørs

# Alle lån ved Utstyrsbua er personlige. Dvs. du kan ikke låne utstyret videre til andre (Unntak for lærere og andre som låner gjennom jobb).

#Hvor lenge du kan låne utstyret avhenger av etterspørselen.

# Låntaker har ansvar for å levere utstyret til Utstyrsbua ferdig rengjort.

# Skader på utstyr utover det som må regnes som vanlig slitasje kan bli fakturert med en egenandel etter avtale.