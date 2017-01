Vil gi prikk-advarsler til Ørens og Deera

I formannskapsmøtet i Verdal kommende torsdag går rådmannen inn for å gi både Ørens Meieri og Deera Verdal to prikker hver på den nye prikkbelastningsordningen for skjenkebevilling.

Nytt system

Et prikktildelingssystem ble innført for ett år siden, og går ut på at skjenkesteder som ikke følger alkoholloven får et antall prikker for brudd på bestemmelsene.

Ved grove brudd kan bevillingen mistes umiddelbart, men også for mange prikker for mindre forhold innenfor en toårsperiode kan få følger. Hvis et sted får tolv prikker mister de skjenkebevillingen i én uke.

Mangler stedfortredere

Både for Deera og Ørens vedkommende er det mangel på stedfortreder for skjenkebevillingen som er problemet. I høst fikk kommunen beskjed fra Man Dihn Viet om at han ikke lenger var ansatt ved Deera. Kommunen sendte da brev til utestedet og ba dem sende søknad om godkjenning av ny stedfortreder. Det har de ikke gjort, selv ikke etter et purrebrev en måned senere.

Det samme har skjedd ved Ørens Meieri, der kommunen i november fikk melding om at Asbjørg Jacobsen hadde sluttet. De fikk også brev fra kommunen om at de måtte søke om ny stedfortreder, noe de tilsynelatende ikke har svart på, heller ikke etter purring.

Bevilling til hotellet

Verdal hotell har for øvrig søkt om skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for de neste tre og et halvt årene. Det må gjøres som følge av driftsendringen der. Rådmannen går inn for å innvilge bevilling som omsøkt, med Göran Hall og Cecilie Hall som bevillingens styrer og stedfortreder.