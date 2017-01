Vil ha tilbakemelding på skolens IKT-tilbud

- Hvordan opplever skolene at IKT-tilbudet på deres skole er? Er tilbudet tilfredsstillende i forhold til de krav som stilles til dagens undervisning og læring? Er kompetanse, utstyr og støttetjenester gode nok?

Dette er spørsmålet fra Kristin Aas, som driftskomiteen i Levanger skal behandle onsdag.

Hun mener det er viktig å ha en god oversikt over dette for at lærere og elever skal få bruke tida til undervisning og skolearbeid så effektivt som mulig. Aas peker også på nødvendigheten for å beherske IKT med tanke på framtidig utdanning og for framtidig deltakelse i arbeidsliv.