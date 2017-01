Evangelisten Fagervik: – Bønn kan gi barna tilbake troen

Det er i forbindelse med bokutgivelsen «Bønnesvaret - Når bønnebarna vender hjem» at Fagervik er sitert i avisa Dagen.

Pastor og forfatter Sten Sørensen har skrevet en bok med historier om barn i kristne familier, som forlot troen, men fant tilbake til den. Felles for alle er at de har vært bønnebarn, det vil si at familie og andre ba for at de måtte komme tilbake i troen på Jesus.

Lokal tro

Evangelist Håkon Fagervik ved Bønnesenteret i Levanger forteller i forbindelse med bokutgivelsen at han har møtt mange bønnebarn, og at hans erfaring er at mange er kommet til tro nettopp fordi foreldre, besteforeldre, tanter, onkler og andre venner ba for dem.

– Det med bønnebarn ligger folk veldig på hjertet. Når jeg er ute og har møter, spør jeg i blant om hvor mange i salen som var bønnebarn før de kom til tro. Mange rekker opp hånden og gir til kjenne at de er bønnebarn. Det sier noe om hvor viktig bønnen er, mener Fagervik.