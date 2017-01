Har fått mange takk for debattinnlegg

Terje Stensholm som skrev debattinnlegget «Seigpining med døden til følge» har fått mange reaksjoner. Innlegget har, sammen med andre artikler, ført til et voldsomt engasjement som har påvirket den politiske agendaen i Verdal.

– Samlet sett må jeg si at responsen har vært overraskende høy. Tilbakemeldingene har vært udelt positive. Jeg hadde ikke sett for meg rekkevidden og kraften dette mediet har, og det er tydelig at det engasjerer mange, sier Stensholm.

Alt fra medlemmer i helsekomiteen på Stortinget til «mannen i gata» har reagert og gitt uttrykk for sine meninger.

– Spesielt hyggelig er det at så mange som jobber innenfor helse og omsorg takker oss for innspillet. Så er det jo bare å håpe at det bidrar til å holde trykket oppe fremover og gi sliterne en verdig behandling. Og at pasientene får den behandling de trenger, uavhengig av kommunens økonomi.