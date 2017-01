Heldag med Haltbrekken i Levanger

Nord-Trøndelag SV melder at de får besøk av Lars Haltbrekken torsdag 26. januar. Han var leder i Norges Naturvernforbund frem til i fjor, da han sluttet for å kunne stille som kandidat til Stortinget for SV.

Klokken 09.30 dukker han opp på Nord universitet, før turen klokken 11.00 er kommet til Biokraft på Skogn.

Mellom klokken 15.00 og 17.00 blir han å se på en stand på Magneten kjøpesenter, der han sammen med Torgeir Strøm vil snakke med forbipasserende om hva vi bør gjøre for å kutte i klimagassutslippene.

Dagen avsluttes med kveldsmøte på Thon Hotell Backlund, der temaet er «Kan grønne arbeidsplasser erstatte oljenorge?» Det anslås å vare fra klokken 18.00 til 20.00.