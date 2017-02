Eks-levangsbygg føler seg utrygg i Nesodden

I Akershus Amtstidende tirsdag fortalte Ingebjørg Wesche (81) om avslaget hun fikk på trygghetsalarm.

– Det ble begrunnet med at jeg ikke hadde analog linje, og at jeg var for sprek. Men tildelingsteamet som var her hos meg var mest opptatt av støv, sier 81-åringen med glimt i øyet til avisa.

Hun mener Nesodden ikke er et sted for eldre mennesker, og påpeker at det er vanskelig å komme i kontakt med ansvarlige i kommunen. Hun mener alle eldre som føler seg utrygge burde få trygghetsalarm, og var skuffet over avslaget trass i at hun mente alle kriterier var oppfylt.

Wesche flyttet fra Levanger allerede i 1960, og bodde etter hun flyttet sørover først på Hosle i Bærum. Da døtrene flyttet ut, flyttet hun til Frogner i Oslo, før hun i fjor flyttet inn i leilighet på Vardentoppen i Nesodden kommune.