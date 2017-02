Den virkelige sannheten om Vestbredden

Ragnhild Heggdal publiserte 9 februar et tilsvar til mor og datter Israelsson, som leverte en gripende reiseskildring fra Palestina. Heggdals konklusjon var enkel og grei. «Det mest interessante ved saken er det de unnlater å skrive om».

Med det som bakgrunnsteppe kunne man jo forvente at Heggdal selv var ærlig og oppriktig i sitt innlegg og faktisk fortalte den hele og fulle historien. Faktum er at dette klarte hun ikke. Det Heggdal serverte i sitt innlegg er utelatelser og halvsannheter.

La oss starte med hennes første påstand. Denne er også forankret i overskriften. «Fantasistaten Palestina» er påstanden. Dette er standard argumentasjon fra den siden i konflikten som støtter Israel. Hovedpoenget er å demonstrere at Palestina og palestinere ikke eksisterer. De er et «konstruert folk». For hvorfor skal man gi et «folk som ikke eksisterer» fundamentale rettigheter. Hvorfor skal disse kreve noe som helst? De er jo bare «etterkommere av muslimske arabere» må man vite.

Dette er grov dehumanisering. Fakta er at det i dag bor flere millioner mennesker her som ikke er jøder med røtter til området som er flere tusen år gamle. Og Ragnhild, selvsagt vil palestinerne i Israel bo der de gjør. Det er jo de områdene familiene har bodd i hundrevis av ar.

Jeg regner med at Heggdal også vil bo i Norge, landet hun er oppvokst i.

Så til muren. Denne ble til under den andre intifadaen fra 2000 til 2005. Ja det stemmer som Heggdal sier at fra 2000 til 2006 gikk selvmordsangrepene ned med nesten 90 prosent , fra 47 i 2002 til 3 i 2006. Men det er en logisk kortslutning å gi muren æren for dette. Dette ut fra den enkle grunn at muren i 2006 var under halvferdig.

Så Heggdal må nok lete etter andre grunner til nedgangen. https://electronicintifada.net/blogs/ben-white/did-israeli-apartheid-wall-really-stop-suicide-bombings.

Heggdal sammenligner også den israelske muren med andre murer bygd mellom stater. Sammenligningen er selvsagt ikke reell. Forskjellen er selvsagt at andre murer er bygd på egen jord. Israels mur er bygd på palestinsk jord og slik at mange plasser hindrer det dagliglivet til palestinerne. Dette gjelder samferdsel, jordbruk og generelt samkvem.

Den store vannmangelen er selvsagt palestinernes egen feil. Dette begrunnes med en rapport skrevet av en israelsk professor. Leser man gjennom Gvirtzman sin rapport finner man fort ut at han mangler en vesentlig detalj. Det er en åpenbar grunn til at palestinerne ikke får boret nye brønner, reparert vannledninger, bygd gjenvinningsanlegg og ikke tar i bruk dryppvannsteknologi.

Grunnen er enkelt og greit Israels politikk på Vestbredden i det som kalles område C. Dette området som utgjør 60 prosent av Vestbredden er totalt kontrollert av Israel. Her ligger størsteparten av vannressursene på Vestbredden, størsteparten av jordbruksarealet og de fleste naturressursene. Her avgjør Israel hvilke varer som skal importeres, hvilke bygg som skal settes opp osv.

Av en eller annen grunn nektes palestinerne å innføre nødvendige maskiner, de får ikke byggetillatelser og nektes tilgang til brønner og vanningsanlegg. I Jordandalen er for eksempel antallet palestinske brønner redusert fra 209 i 1967 til 68 i 2014. Mellom 2009 og 2012 ødela israelske myndigheter 90 sisterner, 61 brønner and 17 vannreservoarer eid og drevet av palestinerne. Selv Heggdal innser vel at det er vanskelig å vedlikeholde og utvikle et godt og effektivt system under slike rammebetingelser. http://www.btselem.org/water/restrictions_in_area_c https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp160-jordan-valley-settlements-050712-en_1.pdf

Det Heggdal serverer er i bunn og grunn ren israelsk propaganda som gjentas i det uendelige fra Israels støttespillere. Det er fjernt fra fakta på bakken som familien Israelsson sannferdig rapporter om.

Dette er godt dokumentert i rapporter fra Oxfam, B`Tselem, FN og andre.

Svein Johansen