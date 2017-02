Slik varsler du enkelt om brudd på regler

– Denne kanalen kan bli et viktig bidrag for å få belyst hendelser vi ønsker å komme til livs. Sitter du med konkrete bevis, eller bare en dårlige magefølelse? Ikke nøl med å bruke kanalen vår og la våre folk gjennomgå informasjonen din. Jeg vil heller ha et varsel for mye, enn et for lite, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Den nye kanalen er ment for rapportering av kritikkverdige forhold hvor Statens vegvesen er part. Den skal også rapportere samfunnsskadelig og kriminell aktivitet relatert til trafikanter og kjøretøy hvor Statens vegvesen ikke er part.

Eksempler på kritikkverdige forhold hvor Statens vegvesen er part kan være svikt i sikkerhetsrutiner og fare for liv og helse. Arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav er også et eksempel.

Eksempler på samfunnsskadelig og kriminell aktivitet knyttet til trafikanter og kjøretøy hvor Statens vegvesen ikke er direkte part kan være juks ved teoriprøver, transportkriminalitet, ikke godkjente verksteder, ulovlig ombygging av kjøretøy og ulovlige trafikkskoler.