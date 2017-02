Aggressiv utestedsgjest knuste rute

Klokka 22.11 lørdag kveld fikk politiet melding om en aggressiv gjest utenfor et utested i Levanger.

– Gjesten skal ha knust ei rute på stedet og blødd en del. Da vi kom til stedet hadde han dratt, men vi fikk kontakt med ham på telefon. Han forklarte da at han ikke hadde behov for legehjelp. Mannen, en kar i 20-årene fra Verdal, vil bli anmeldt for skadeverk, opplyser operasjonsleder Stig Rune Sagen ved politiet i Nord-Trøndelag.

Hendelsen skjedde ved Oskars.