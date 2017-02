Ser seg nødt til å legge ned lokallag

– Vi har mistet mange medlemmer, og vi er for få til å drive foreningen videre. Kun to var på valg for å fortsette i styret og vi kan ikke drive med så få. Beslutningen ble tatt på årsmøtet torsdag, sier leder Åse Herstad i Mental Helse Levanger.

Hun er en av dem som gir seg i lokallaget.

Lokallaget er en del av Mental Helse-nettverket i Norge, og ble startet opp tilbake i 1999. Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Foreningen er underlagt Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Mindre interesse og stor konkurranse

– Da jeg startet for fem år siden var vi 40 medlemmer, men nå er vi kun 17. Mange av medlemmene våre er over 60 pluss, og det har vært mindre interesse for aktiviteter og turer. Dette er noe som går igjen over hele fjøla - ikke bare i Levanger. Mange lokallag har gått dukken. I Levanger er det også mange tilbud med Røde Kors, sanitet og mye annet. Da kommer ikke vi først, mener Åse Herstad.

Lokallaget har holdt til på Frivillighetssentralen ved Byskolen i Levanger sentrum. Verdensdagen for psykisk helse i oktober har vært noe foreningen har vært med å markere, i tillegg til å være en sosial møteplass.

– De siste årene har vi markert verdensdagen sammen med Kafé Verden. Det har vært veldig mye folk, og flott å samarbeide med dem, sier Åse Herstad.

Møteplass foran sykdomsprat

Lokallaget har vært opptatt av å være en sosial møteplass, mer enn et sted der man graver seg ned.

– Vi prøver å ikke ha det store fokuset på sykdom. Foreningen har vært for personer med psykiske problemer, de som har hatt det, eller de som er pårørende. Vi møtes for å ha det trivelig, dra på turer og gjøre noe positivt. Men vi kan også diskutere psykisk helse og arrangere foredrag, sier Åse Herstad.

Ikke helt kroken på døra

Hun viser til at det fortsatt finnes flere Mental Helse-lokallag i fylket. Verdal har heller ikke aktivt lokallag i dag. Åse Herstad sier det er åpning for at noen kommer inn og viderefører lokallaget, og eventuelt innlemmer Verdal i det.

– Vi skal ha et ekstraordinært årsmøte til høsten. Fram til den tid er det mulighet å melde seg for å bli med i styret. Det hadde også gått an og tenkt samarbeid med Verdal, og et Mental Helse Innherred. Det kan være en idé, sier Herstad.