Småbekymret for produktiviteten

Dagens Næringsliv skriver tirsdag om en rapport fra Statistisk sentralbyrå om grunnlaget for lønnsoppgjørene i år.

Utfordrende forhandlinger lokalt

Forsker Ådne Cappelen er bekymret for den svake produktivitetsveksten som var i fjor. Den er viktig for reallønnsvekst. Cappelen mener hovedforklaringen er nedgang i oljerelatert industri.

Klubbleder Ståle K. Johansen sier til DN at det er helt avgjørende med lønnsoppgjør som gjør at de også er konkurransedyktige.

Kværner-ansatte i gå sakte-aksjon Det er brudd i lokale lønnsforhandlinger ved Kværner Verdal.

Må kunne styre arbeidsdagen

I november i fjor var det gå sakte-aksjon på det lokale verftet før det ble enighet i lokale forhandlinger. De endte på 3,50 kroner i generelt tillegg og to kroner oppå det til arbeiderne innenfor flerfagsskalaen.

Han deler litt bekymringen for produktiviteten i Norge, og mener EØS-avtalen har skylden for lavere produktivitet.

– Det er ikke bare en handelsavtale, den fører også til import av en europeisk arbeidsmodell med mye detaljstyring. Det passer dårlig i det norske arbeidlivet, påpeker Johansen.

Han mener norsk arbeidsliv er best tjent med en flatere struktur der arbeidstakeren tar større ansvar for egen arbeidshverdag, enn at en formann forteller alle hva de skal gjøre.