Er vi attraktive nok?

Innbyggerne kan selv være med og påvirke ved å nominere sine kandidater.

Regjeringen er igjen på jakt etter kandidater til prisen «Attraktiv by», og spør: Er byen eller stedet du bor Norges mest attraktive?

Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftsbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig, heter det i statuttene.

Små og mellomstore

Prisen retter seg mot små, mellomstore og store byer. Det er ikke et kriterium at stedet har bystatus, men at man kan vise til resultater i form av bymessige kvaliteter. Prisen skal fremheve og belønne nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som fremmer bedre miljø, helse og levekår i byer og tettsteder, og som legger til rette for god arealbruk og miljøvennlig transport og energibruk. Kåringen skal bidra til å løfte frem gode og inspirerende forbilder. Byer som har vist vilje og evne til å skape et levende og attraktivt sted å bo, arbeide, drive næring og besøke, skal fremheves.

Her kan du lese mer, blant annet om hvordan du nominerer

Bygge der folk kan bo

Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet en gang i året. Utmerkelsen består av 250.000 kroner, samt et diplom og en plakett som kan settes opp på stedet.

– Vi må bygge byer der folk kan bo, arbeide og reise klimavennlig. Med prisen for Attraktiv by ønsker vi å løfte frem gode eksempler som kan inspirere andre, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Trondheim vant for øvrig i 2015.