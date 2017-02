Det er håndverksboom på Stiklestad

Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal 24.-26.mars arrangere en rekke kurs og demonstrere historiske handverk.

– Dette blir en unik sjanse til å lære ulike handverk med røtter i vikingtid og middelalder, og samtidig få muligheten til å bo og sove i langhus eller gjesteloft på middelaldergården Stiklastadir, forteller avdelingssjef Ingegerd Eggen ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Anno inspirerer

– Interessen for håndverkskursene er over all forventning, og allerede nå er kurset i smiing fulltegnet, sier Eggen.

De andre kursene er skinnskosying, treskjæring og vikingkiste, historisk mat, spinning på håndtein, og laging av såler av kuhalehår. Påmeldingsfristen er satt til 1. mars.

De som har fulgt tv-serien Anno har denne vinteren fått se håndverkere fra Stiklestad delta som oldermann og ekspert i treskjærerfaget.

– Kursdeltakerne i treskjæring vil få mulighet til å være med på å lage ei vikingkiste, samme type kiste som deltakerne i Anno hadde som sin mesteroppgave i faget. Det håper vi mange kan synes er en spennende oppgave sier Ingegerd Eggen.

Skinnsko

Eksperter fra hele landet skal bistår kultursenterets egen ekspertise. Espen Kutschera og Lena Eikeland Kutschera skal lære bort kunsten å lage historiske skinnsko. De er også kjent som Fortidsfamilien, med egen blogg om alt de driver med innen historisk handverk. Espen er arkeolog, til daglig museumspedagog i Bymuseet i Bergen/Hordamuseet. Han har i en årrekke laget historiske sko til både museer og folk i viking- og middelaldermiljøer

Viking-kiste

Vikingkiste og treskjæring med dekor tas hånd om av kurslærer er Kai Johansen.

Kai jobber som handverker på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Han er utdannet treskjærer, har bakgrunn fra Raulandsakademiet og 3 års lære i bedrift. Han drev i mange år egen treskjærerbedrift, og har levert treskurd og trearbeider til både museer og vikingentusiaster.

Historisk mat

I Gildehallen i langhuset Stiklastadir vil kurslærer er Sunniva Saksvik holde kurs. Hun kommer fra foreningen Steikari som driver med utøvelse, utprøvelse, formidling og demonstrasjon av historisk matkunst.

Spinning

Spinning på handtein har foregått i tusenvis av år, helt til utpå 1600-tallet var det den dominerende måten å lage tråd av fibre på. SNKs Gunhild Rikstad kan denne kunsten. Hun har spunnet på handtein i 20 år, og har sin tekstilkunnskap fra Fosen folkehøgskole og folkekunststudiet ved Høgskolen i Telemark. På hennes kurs får deltakerne prøve kamming av ull, karding av ull og øve på spinning på handtein.

Kuhalehår-såle

Marte Iren T. Bakken holder kurs i å lage såler av kuhalehår. Deltagerne får lærer hvordan man gjennom vasking, koking, karding og sying lager seg holdbare og varme såler av en ressurs få i dag tenker over kan brukes til noe fornuftig.

Smiteknikk

Smijernskurset er som nevnt fulltegnet. Øystein Viem er kursleder. Han jobber som museumsformidler/håndverker på SNK. Viem har en bred bakgrunn der han har jobbet med handverk, design og kunst i ulike materialer. Kurset vil blant annet gi innføring og trening i grunnleggende smiteknikk, materialforståelse, herding og stålkvaliteter.