Får kulturminnestøtte

Erling Daae Forberg har fått tilsagn på 22.500 kroner for renovering av en velvkjeller, mens Håvard Skjellegrind har fått 43.500 kroner for Fagerli, et småbruk i Levanger sentrum, slik det går det fram av en oversikt fra Kulturminnefondet.

For hele Trøndelag, er det foreløpig 32 prosjekter som har fått støtte tilbevaring. 85 prosjekter fra Trøndelag med søknadssum under 200.000 er nå ferdig behandlet, og 32 av disse prosjektene har fått 2,5 millioner kroner til sammen. De resterende prosjektene behandles i Kulturminnefondets styre i mars, og alle tildelinger for 2017 blir da klare.

I Nord-Trøndelag står også Kalkovnene på Levangernesset (Bymuseet) og Sonstad Øvre (Gunnar Flikke) på listen over søknader. I vårt fylke er det til sammen 16 søknader, hvorav det til nå er innvilget støtte for til sammen 577.500 kroner.