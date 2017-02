Han skal lede Byggmesteran videre

Byggmesteran opplyser mandag morgen at styret i bedriften har ansatt Lars Petter Sjøvold (40) som ny daglig leder.

Ble spurt om å ta over

Sjøvold vil starte i jobben 27. mars, og kommer fra stillingen som daglig leder i Røstad Entreprenør AS. Det har han vært siden han tok over for Jon Sellæg for godt og vel to år siden.

– Jeg søkte ikke på noen jobb, jeg ble spurt om å ta over som daglig leder i Byggmesteran. Etter en samtale med styreleder Svein I. Larsen i Røstad Entreprenør var vi enige om at det var greit å prøve noen nye utfordringer, sier Lars Petter Sjøvold til Innherred.no.

I Røstad Entreprenør har han ledet en snuoperasjon som har vært vellykket, noe som gjør det lettere å gå videre til en ny jobb. I Byggmesteran blir jobben å lede et veldrevet firma videre.

– De har hatt stor vekst i omsetningen de senere årene, og har samtidig klart å holde lønnsomheten god, konstaterer Sjøvold.

Utdanning og erfaring

Byggmesteran har vært ledet av Egil Grande fra starten av i 2004, og har i løpet av tretten år blitt en stor aktør i entreprenørmarkedet i distriktet.

I dag har Byggmesteran 70 ansatte, derav 13 i administrasjonen.

Sjøvold har bred erfaring fra bygg- og anleggsbransjen, med bakgrunn både fra entreprenør-, rådgiver- og byggherresiden. Han er utdannet ingeniør med fordypning i ledelse, og har en mastergrad fra NTNU.

Grande fortsetter

Sjøvold uttaler han at han vil utvikle Byggmesteran videre både som god arbeidsgiver og attraktiv samarbeidspartner.

– Jeg gleder meg til å starte i jobben. Byggmesteran er et godt drevet firma med mange flinke ansatte, skryter den nye daglige lederen Lars Petter Sjøvold.

Egil Grande vil fortsette i selskapet selv om det nå blir ny daglig leder. Han skal heretter være prosjektutvikler.

– Det blir nyttig for meg den første tiden. Jeg kjenner Egil som en dyktig entreprenør, og det blir spennende å samarbeide med ham, sier Sjøvold.

Samme type jobb

Han har allerede sluttet i Røstad Entreprenør, og det første han vil gjøre når han formelt starter i jobben hos Byggmesteran om en måned er å bli bedre kjent med organisasjonen og alle ansatte.

– Hvor lik blir arbeidshverdagen din i Byggmesteran det du er vant med fra Røstad Entreprenør?

– Den blir litt den samme. Det er en daglig leder-jobb begge plasser, så arbeidsoppgavene blir nok ikke så ulike.

Skevik midlertidig leder

Jan Skevik fra Nesset i Levanger har tatt over som daglig leder hos Røstad Entreprenør i en overgangsperiode frem til de finner en permanent løsning.

– Jan sitter allerede i styret og er en veldig erfaren kar som kan gå rett inn i rollen uten opplæring, sier styreleder i Røstad Entreprenør, Svein I. Larsen.

Skevik representerer kontinuitet og har jobbet i AF-gruppen i mange i år.

Jakter ny daglig leder

Men den permanente løsningen som daglig leder i Røstad Entreprenør blir han ikke.

– Nei, Jan er i ferd med å pensjonere seg. Han har gjort sin jobb i så måte. Men det er veldig flott at han kan steppe inn frem til vi får på plass en ny daglig leder, sier Larsen.

Styrelederen antar at det fort kan ta tre måneder å rekruttere en ny leder, med mindre de skulle være veldig heldig i prosessen.

All mulig lykke til

Svein I. Larsen sier de slett ikke ville legge noen hindringer i vegen da Lars Petter Sjøvold ønsket seg nye utfordringer.

– Sånn er det i det norske arbeidslivet. Folk ønsker seg videre, og vi tar ad notam at han sa opp jobben hos oss. Vi skulle gjerne beholdt ham, Lars Petter har gjort en fantastisk jobb, sier Svein I. Larsen.

Samtidig ønsker styrelederen i Røstad Entreprenør sin tidligere daglige leder all mulig lykke til videre.

– Det er artig at han blir i Verdal og litt i samme bransje, selv om den nye jobben vil være mer innenfor bygg, fremhever Svein I. Larsen.