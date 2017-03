Lanserer storalternativet

I går ble høringsdokumentet for ny skolestruktur i Verdal lagt fram. Det er et 60 siders langt dokument som utreder spørsmålet hvordan skolehverdagen blir rundt om i kommunen. Det lanseres flere alternativer som politikerne må ta stilling til i løpet av våren.

Storalternativet

Dette er det alternativet rådmannen vurderer som det mest utslagsgivende. Det vil også gi konsekvenser for flest skoler. I «storalternativet» vil kommunen gå fra dagens 10 skoler i Verdal til 4 skoler totalt.

Kort oppsummer er forslaget slik:

- Bygger ny ungdomsskole for alle ungdomsskoleelever i Verdal.

- Slår sammen Ørmelen og Verdalsøra Barneskole. Lokasjon Verdalsøra.

- Slår sammen Vuku, Volden, Stiklestad, Leksdal og Garnes. Lokasjon Vuku.

- Slår sammen Vinne og Ness. Lokasjon Vinne.

- Slår sammen Vuku Ungdomsskole og Verdalsøra Ungdomsskole.

Unngår renovering

- Denne muligheten betyr at vi unngår renovering av 6 av dagens barneskoler, noe som gir stor kapitalinnsparing. I tillegg «sparer» man her inn 8-11 klasser pr. år. Kommunen må her investere i skoleanlegg ved Verdalsøra, Vuku og Vinne i tillegg til at det må bygges ny ungdomsskole for alle ungdomsskoleelever i Verdal på ny tomt, eller benytte eksiterende tomt på Ørmelen.

Ombygging/endring fra ungdomsskole til barneskole (på Verdalsøra) vil gi ny totalkapasitet på 6-700 elever.

De investeringer som er gjort ved Ørmelen siste år vil muligens gå tapt, men her må det mer faglige vurderinger til som ikke er gjort i denne omgang, skriver rådmannen.

Vuku vil bli med storalternativet bli en ren barneskole med cirka 400 elever.

Sparer årlig 25,6 mill

Det er storalternativet som gir størst økonomisk gevinst samlet sett, og vil øke det økonomiske handlingsrommet for kommunen i størrelsesorden ca. 25,6 mill kroner årlig.

–Samtidig får vi nye og opp-rustede skoler for lang tid fremover. Vi får her 4 meget store skoler i forhold til det vi er vant til i Verdal. Det blir barneskoler fra 2-5 paralleller per skole og en 7 parallell ungdomsskole. Dette gir rom for store og brede kompetansemiljø på skolene, men også «store forhold» som vi er lite vant med i Verdal, konkluderer rådmannen.

Dagens struktur

Det første alternativet vil etter alt å dømme ikke bli vedtatt. «0-alternativet» går ut på å bevare dagens skolestruktur. Det vil utløse et investeringsbehov i størrelsesorden ca. 400 mill kroner på skolebygg totalt. 0-alternativet medfører en kostnadsøkning fra dagens ressursbruk på 32 mill pr. år (kapitalutgifter), og de andre alternativene måles opp mot dette. Rådmannen slår fast at null-alternativet opprettholder en lite rasjonell driftsstruktur.

–Det vil ikke kunne hentes ut vesentlige innsparinger i driften på grunn av lavere elevtall i dette alternativet, skriver rådmannen.

I tillegg til storalternativet lanseres det flere underalternativ til «storalternativet». Felles for disse er at de ikke legger opp til å opprettholde grendeskolene i Volden, Leksdal, Ness og Garnes.

I ett av disse skisseres 4 barneskoler og ny ungdomsskole» , i alt 5 enheter. Her legges det opp til å slå sammen Vuku Ungdomsskole og Verdalsøra Ungdomsskole på en ny lokasjon.

Ørmelen og Vinne vil bli opprettholdt i dette forslaget. Vuku Barneskole, Volden, Garnes og Ness slås sammen med lokasjon Vuku. Videre vil Verdalsøra Barneskole, Leksdal og Stiklestad bli slått sammen på Verdalsøra.

1840 elever

I begynnelsen av skoleåret 2016/2017 var det 1840 elever, fordelt på 94 klasser i Verdal. Disse fordelte seg slik på: Ørmelen barneskole skole: 289, Verdalsøra barneskole: 340, Verdalsøra ungdomsskole: 404, Stiklestad skole: 189, Vinne skole: 193 elever, Garnes Oppvekstsenter: 33 elever, Ness Oppvekstsenter: 61 elever, Leksdal skole: 58 elever., Vuku barneskole: 105, Vuku ungdomsskole: 140, Volden: 28.

Høringsfristen er satt til 28. april. Det betyr at alle som ønsker det kan gi innspill til «Vurdering av skolestruktur og ny forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune».