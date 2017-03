Laila tar initiativ til fakkeltog

–Jeg kjenner på at det har vært så lite snakk om hva som egentlig har skjedd. Derfor vil jeg hive meg rundt og arrangere noe. Og nå som det er kvinnedag på onsdag tenker jeg det passer bra med et fakkeltog for å markere nulltoleranse mot vold mot kvinner, sier Laila Merethe Inderberg fra Levanger.

Straks tanken var tenkt, oppdaterte hun statusen sin på Facebook søndag ettermiddag: «Æ syns vi i Levanger ska gå i fakkeltog for ho på 20 år fra Eritrea som vart drept den her uka, her på Levanger. For eksempel på onsdag, 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. Vold mot kvinner ska vi ikke godta - uansett kor vi kjæm fra Kæm bli med?»

–Jeg er litt impulsiv av meg og la det ut på Facebook tvert jeg tenkte tanken. Også laget jeg et arrangement og la ut på Facebook. Men jeg har ikke snakket med verken politiet eller ordføreren ennå, forteller Inderberg.

Avlyser tur til Oslo

Flere kvinner har allerede tatt kontakt med Inderberg for å bidra til et arrangement. Mandag kveld møtes en gruppe kvinner på No. 39 for å legge en plan for kvinnedagen.

–Jeg har blant annet vært i kontakt med Sahar Ismail. Hun avlyser å dra til Oslo for å delta på dette og for å få med flere fra innvandrermiljøet. Det er så mange berørte og jeg er redd for at jeg skal støte noen. Derfor vil jeg at vi skal være flere sammen om dette for å se hvordan vi kan gjøre det på best mulig måte.

Minnes kvinnen

Det var fredag ettermiddag at en kvinne på 20 år ble erklært død. Hun ble onsdag kveld fraktet til Sykehuset Levanger kritisk skadet. Kvinnens ektemann er siktet til forsettlig drap. Mannen har innrømmet at det «kokte» over for han, og han tok kvelertak på kona.

Med fakkeltog ønsker Inderberg at vi skal minnes en kvinne som er drept samtidig som vi skal minne oss selv på at det skjer mye innenfor husets fire vegger.

–Jeg vil at vi skal bruke dette til å opplyse og til å ta kontakt med hjelpeinstanser. Eller bare våkne opp og se hva man er utsatt for selv noen ganger, også, sier Inderberg.

Kvinnedagen

Samtidig synes hun det er viktig å markere kvinnedagen.

–Nå skjer det ting i verden som skremmer meg. Det er holdninger, også blant ungdommer, som vi må gripe tak i. Jeg tenker ikke bare på vold i nære relasjoner. Norge henger faktisk ganske langt bak når det gjelder kvinnelige ledere. Det er ikke likestilling i Norge, selv om mange tror det.

–Har du gått i tog 8. mars før?

–Nei og nå kjenner jeg at vi må våkne. Jeg har fått forespørsler om vi kan ta opp flere temaer. Blant annet er det mange som er opptatt av Trumps kvinnesyn. Vi skal snakke om hvordan vi legger opp det hele, sier Inderberg.

Hun håper at så mange som mulig møter opp på fakkeltoget 8. mars.

–Jeg håper mange møter opp og viser at de bryr seg om det som skjer i samfunnet, sier Laila Merethe Inderberg.