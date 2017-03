Fresher opp skateparken

Når plan- og samfunnskomiteen i Verdal møtes tirsdag, blir de orientert om den videre utviklingen av skateparken i sentrum.

Den viste seg å bli et svært populært oppholdssted for ungdommer etter at den kom på plass.

Lys og stein

I 2017 er det allerede satt av en halv million kroner i økonomiplanen, som skal brukes til belysning - oppsetting av tre til fem lysmaster, steinlegging og asfaltering av sitteplassområdet og gangstien, samt innkjøp av nye møbler og benker.

Dette arbeidet skal teknisk drift i Verdal kommune sin uteavdeling utføre selv.

I møtet ønsker rådmannen å få noen signaler fra politikerne på om det er aktuelt å sluttføre parken med ett av to alternativ til utvidelse.

Lek eller bowl

Det ene er å lage et lekeområde i parken, noe som vil koste mellom 1,5 og to millioner kroner. Det andre er å utvide parken med en bowl, en skategreie ala det de har i stadionparken i Levanger.

Hvis politikerne gir signaler på at dette er ting de ønsker det skal gås videre med, så må investeringene innarbeides i utarbeidelsen av økonomiplanen for de neste fire årene, som tradisjonen tro behandles inn mot jul.