Finnmarking med glimt i øyet

Ken Alfred Johnsen kommer fra Finnmark, nærmere bestemt Honningsvåg. Der familien drev hotellet Lagun. Familien har jobbet innen hotell og restaurantbransjen i mange år og Ken har lang erfaring både som restaurantsjef og forskjellige jobber innen særlig fiskebransjen flere steder i landet.

Mange i Levanger vil nok kjenne han igjen som daglig leder ved Gatropuben på Bryggestua for en tid tilbake.

–Jeg jobber i dag i en bilforretning, hvor jeg selger brukte biler. Artig å prøve noe annet enn mat og restaurantdrift og jeg blir kjent med mange forskjellige mennesker. Jeg liker å jobbe med salg og snakke med folk, så dette er bare fint. Må kanskje si at jeg er ikke fremmed for å kunne starte et nytt spisested her i Levanger, vi får se, sier Ken.

Han legger ikke skjul på at det er mat og tilberedelse av mat, som er hans lidenskap og han håper det byr det seg en mulighet i nærmeste fremtid.

Han skryter av Levanger og spesielt turområdene, flittig besøkt av Ken, samboeren og hunden Fax.

–Fax, det var et snodig navn?

–Jeg ville slå et slag for faxen, det går så fort med utviklinga, ingen har vel en fax på kontoret i dag?

Hvilket inntrykk hadde du av Levanger før du kom hit?

–Jeg hørte at det ikke var en skikkelig god restaurant å besøke, noe jeg måtte sjekke ut av selv. Jeg tok med meg samboeren Brit Karin, som for øvrig er fra Markabygda, og skulle sjekke om dette var sant. Vi endte opp med å stikke innom en matbutikk, for å kjøpe god mat og tilberede den hjemme.

Hva gjør Levanger unik?

–Jeg har selv hørt og opplevd at Levanger har gode tilrettelagte turområder. Det har attpåtil blitt anlagt ei badestrand på Røstad! Sprekt, vil jeg si. Artig å kunne invitere familien på strandtur, når de er på besøk hos oss. Ellers går vi mange turer med Fax, og benker er sirlig plassert rundt omkring, for den som føler for en rast.

Hva mangler i Levanger?

–Jeg er ikke så imponert av spisestedene da, kunne vært et bedre tilbud der, synes jeg.

Hva fikk deg til å flytte hit?

–Det var vel på grunn av av ei jente, som mange andre også har gjort før meg. Men faktisk var det på Frosta jeg først bodde, kun en liten stund, før jeg landa i Markabygda. Der bor jeg sammen ei snill gårdsjente, som heter Brit Karin. Vi har ingen barn sammen, men jeg har jeg har ei datter fra før, som bor på Finsnes. Hun er hos oss i feriene og vi koser oss mye når vi tre og hunden vår Fax er i lag.

Hvordan er en typisk Levangsbygg?

–En levangsbygg er gjestfri, omgjengelig, og liker å være i aktivitet. Stor fokus på trening, være seg fotball, ski eller gå turer. Liker å holde seg i form, noe som er kjempefint.

Om jeg har blitt en ekte Levangsbygg? Ja, jeg er i hvert fall på god vei. Jeg har jo Fax, som trenger å luftes og da blir det naturligvis noen turer på oss. Ellers så liker jeg å gå på fjellet, så litt Levangsbygg har jeg vel blitt. Jeg trives så godt her og på gården, sammen Brit Karin og hunden vår, så det er ingen tanker om å flytte fra Levanger i hvert fall.