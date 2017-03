Nå er skolen solgt

Den nedlagte skolen på Ronglan, Tuv skole, er ifølge Finn-annonsen solgt. Eiendomsmegleren opplyser til Innherred at salget foreløpig har et forbehold.

– Vi venter på at det dokumenteres en bekreftelse på finansieringen, forteller John Arne Hoven, avdelingsleder ved EiendomsMegler1 til Innherred onsdag formiddag.

Han kan ikke opplyse hvem som har kjøpt eiendommen, men sier at det har vært fem-seks interessenter som på forhånd har vært og kikket. To av dem var med i budrunden som åpnet mandag 20. mars. Etter det Innherred forstår, er det et firma som gikk høyest i budrunden.

Prisantydningen for den 1849 kvadratmeter store skolebygningen med tilhørende tomt på 13,4 dekar var på 2,5 millioner kroner.

Skolebygningen ble reist i 1979. Tuv skole ble nedlagt i juni 2013.

– Det viktigste for oss er at noen kan dra nytte av arealet og bygningene. Så slipper kommunen vedlikeholdsansvaret, kommenterer rådmann Ola Stene i Levanger kommune. Selger har ikke lagt noen føringer for hva området kan eller skal brukes til, selv om området i dag er regulert til offentlige formål.