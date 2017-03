Snart kan du få tilskudd til å kjøpe el-sykkel

Innbyggere i Levanger vil snart få mulighet til å kjøpe seg el-sykkel eller elektrisk lastesykkel og få en del av kjøpesummen refundert av kommunen.

«Flere på sykkel og færre i bil skaper gode byrom og lokalsamfunn, forbedrer folkehelsa og miljøet, bedrer trafikksikkerheten og skaper bedre plass for møteplasser og parker», skriver kommunen i ei pressemelding.

Frem til 1. juli kan alle innbyggere i Levanger over 16 år sende inn søknadskjema, og deretter ha mulighet til å få refundert 20 prosent av prisen på sykkelen. Kommunen har satt ei maksgrense på 3000 kroner. Tilskuddet som er gitt har en totalramme på 100 000 kroner.

De som søker om tilskudd til elektrisk lastesykkel kan få dekt inntil 25 prosent av kostnaden, maksimalt 10 000 kroner. Totalrammen for dette tilskuddet er på 150 000 kroner. I pressemeldingen opplyser kommunen at barnefamilier vil bli prioritert her, men at alle over 18 år har mulighet til å søke.

«Erfaring fra andre byer med lik ordning er at tilbudet er svært populært og den økonomiske rammen blir brukt opp raskt», skriver kommunen, som videre opplyser at tilbudet åpnes 3. april.