Hvor blir det av tomtene?

Representanten fra Senterpartiet tar opp tråden i kommunestyret i Levanger til uka, og retter til sammen fire spørsmål til ordføreren. Bakgrunnen er denne:

– I en mail fra enhet for kommunalteknikk til Ekne Senterparti allerede i februar 2015, ble det opplyst at kommunen skulle ha et møte med landbruksmyndighetene vedrørende muligheten for å få regulert tilgrensende areal til Falstadberget boligfelt om til boligformål. Dette gjaldt et LNF-område, en ubenyttet del av et friområde og et område i forlengelse av feltet.

To år senere synes ingenting å ha skjedd. Det finnes fremdeles ikke boligtomter å få kjøpt, hverken i Falstadberget eller andre steder på Ekne. Dette er sterkt beklagelig all den stund flere ønsker å bosette seg i bygda. Det er viktig å legge til rette for befolkningsvekst i skolekretsen, skriver hun.

Ifølge Sand er det et uttalt mål for Levanger kommune å ha tilgjengelige tomter i ulike deler av kommunen, noe som framgår av «Boligbyggeprogram for Levanger kommune 2015-2030», og som ble vedtatt høsten 2015. Sand peker på at det i samme program framgår at det er få tilgjengelige tomter på Ekne, men at det jobbes med dette.

Hva er gjort konkret?

Anita Ravlo Sand fremmer dermed følgende spørsmål:

1. Hvilke vurderinger er gjort vedrørende de ovennevnte arealene som er tilknyttet Falstadberget boligfelt?

2. Hva er gjort konkret de siste par årene fra kommunens side i forhold til nye byggeklare tomter på Ekne, og hva er planen fremover?

3. Med bakgrunn i at det har gått lang tid siden det ble varslet fra kommunen at mann «jobbet med» saken, bes det om et anslag på når en kan forvente nye kommunale tomter klare for salg.

På Ekne har Lars Stavrum i lengre tid arbeidet med et boligfelt på eiendommen sin, Solbakken boligfelt. Dette er et flott initiativ, og om det går i orden vil det innebære et kjærkomment tilskudd av tomter til bygda.



Det er utarbeidet et planforslag for boligfeltet, men det har nå oppstått en utfordring ved at vegvesenet har fremsatt krav om gang- og sykkelvei frem til feltet før det kan godkjennes for utbygging. Dette medfører store kostnader, og per i dag er det derfor uvisst om og eventuelt når det vil kunne selges tomter fra dette feltet.



Siden salg av tomter i det private boligfeltet kunne ha avhjulpet noe på situasjonen med tomtemangel på Ekne, ber jeg ordføreren svare:

4. På hvilken måte bistår kommunen Lars Stavrum i forhold til kravet om gang- og sykkelvei, og hva er status i denne saken?