Brannvesenet rykket torsdag formiddag ut til en bilbrann i Levanger.

Klokka 10.43 varslet politiet om at det er meldt om en bilbrann utenfor Rema 1000 på Røstad.

Noen minutter senere kan brannvakta opplyse om at det var en dynamo som hadde gått varm og at bilbrannen er under kontroll.