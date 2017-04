Planlegger ei framtid på Fætta

Lasse Løkken Matberg har over 600 000 følgere på bildedelingstjenesten Instagram og har fått enorm omtale fra nasjonale og internasjonale medier siden hans sosiale medier-reise begynte.

Hvorfor? Med hans fyldige skjegg, kraftige hårmanke og veltrente kropp, er han blitt dagens svar på en skikkelig viking.

Modellkontrakt og filmprosjekt

Men i bunn og grunn er Matberg også «bare» en verdaling, som i 2005 flyttet til Steinkjer for å praktisere kokkeyrket. Deretter ble han kalt inn til førstegangstjeneste i Sjøforsvaret, og har siden holdt seg i Stavanger.

Der har han jobbet som idrettsoffiser på Madla, tatt en bachelorgrad innenfor idrett på Universitetet i Stavanger og parallelt vært med på en enorm sosiale medier-reise.

- Den reisen har tatt meg mange steder. Jeg har vært litt her og der, skrevet modellkontrakt med et byrå i London og i det siste vært med på et filmprosjekt med lokale helter fra Verdal, uten at jeg kan si så altfor mye om det nå, sier han.

Han har i tillegg gjestet flere talkshows og blitt omtalt av noen av de største avisene i verden, hvor han blir kalt «Thor» og «The hot viking». Selv med all denne oppmerksomheten, vet Matberg hvor han kommer fra og er en real Verdalspatriot.

Hva savner du fra Verdal?

- Venner og familie er vel det korte svaret. Jeg savner også den «god brede» dialekten. Man kan si mye rart om stavangerdialekten, men den er ikke noe i forhold til verdalsdialekten. Når jeg tar flyet hjem til Trøndelag hører jeg ikke på musikk, da lytter jeg etter trøndere. Det setter meg i en god stemning.

Hva savner du minst?

- Jeg har prøvd lenge å finne et svar på det, men jeg har egentlig ikke noe å sette fingeren på.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Verdal?

- Jeg ringer familien opptil flere ganger i uka, for å få oppdatering og for å få påfyll på dialekten slik at den ikke blir utvannet. Det er også veldig trivelig å lese avisa Innherred og drikke kaffe hjemme hos farfar. Jeg har dessuten hatt fast frisør i Levanger i mange år, så jeg får god oppdatering når jeg er der også.

Ditt beste minne fra Verdal?

- Det må bli den store juletrefesten i Verdal i november i fjor. Det var fint at været spilte på lag og det var artig å se et så lokalt engasjement. Sykt mange kom seg opp fra sofaen og trakk ned til Minsaas plass. Jeg fikk dessuten bidra med å være nisse, og jeg tror jeg satt i en time og delte ut klemmer, sier Matberg som røper at han gjerne vil være nisse i år også, i tillegg til å delta på vømmøl.

Hva skal til for at du bosetter deg i Verdal?

- Langtidsplanen min er at jeg skal flytte hjem, men jeg håper at politikerne lar Fætta være Fætta, slik at jeg kan flytte tilbake og ta over familieeiendommen i landlige omgivelser når timingen er rett.