Olavskirker begeistrer og samler fagfolk

Den 20. og 21. april arrangerer SNK en todagers konferanse på Stiklestad om ulike olavskirker verden rundt. Fagfolk fra inn og utland skal da belyse disse kirkenes historie og funksjon.

Mangfold av kirker

Ledene fagfolk fra inn- og utland kommer til Stiklestad for å belyse olavskirkenes rike historie. Det er fra 1030 og frem til i dag har blitt bygd et mangfold av kirker verden over med Olav den hellige som sin fellesnevner. Dette er temaet for konferansen som har undertittelen «From Iceland to India. A Thousand Years of St Olav Churches».

St Olav Conference ble startet opp i 2016 og skal arrangeres hvert år med Trondheim og Stiklestad som skiftende arenaer.

Korstog til Tallin

Konferansen beveger seg fra tiden etter slaget i 1030 og fram til dagens økumenisk dialog på Stiklestad. Underveis i programmet vil det gå via middelalderens Island, et nordisk korstog til Tallin og en dansk koloni i1800-tallets India til den verdensomspennende Sjømannskirken og Olavskirker i nyere katolsk tradisjon.

–Funnet av Klemenskirken, kirken Olav Haraldsson lot reise og hvor skrinet hans sto i årene etter helgenkåringen, har vekt enorm interesse både nasjonalt og internasjonalt. Kirken er et viktig ledd i en tusenårig internasjonal historie, forteller fagsjef og førstekonservator Heidi Anett Øvergård Beistad ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Stiklestad kirke er en romansk langkirke fra 1180, og påbygd på 1500-tallet. Arkitekten for kirka antas å være erkebiskop Øystein Erlendsson.

Ifølge tradisjonen er kirka satt opp på det stedet hvor Olav Digre Haraldsson falt under slaget på Stiklestad.

Mot 2030

Målet med konferansen er at den skal bli et viktig møtested for alle som er interessert i den tusenårige historien knyttet til Olav Haraldsson/Olav den hellige frem mot nasjonaljubileet i 2030.

Den åpne konferansen er et samarbeid mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og NTNU i Trondheim.