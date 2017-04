Høyre-duoen mener trønder-Ap må skjønne at oljeleting i Lofoten er viktig

I et utspill i forbindelse med Arbeiderpartiets landsmøte, som åpnet torsdag, utfordrer Verdals varaordfører Silje Heggdal Sjøvold (H) og partiets gruppeleder på fylkestinget, Erik Fløan, Arbeiderpartiet i Trøndelag til å kjempe for konsekvensutredning av olje- og gassutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Hvis Ap mener noe med verdiskapning og velferd i landsdelen må de sørge for at landsmøtet vedtar konsekvensutredning, sier de to.

Oljeavhengige hjemkommuner

– Mange tenker ikke på Trøndelag som oljefylke, men oljen har skapt viktige arbeidsplasser her, sier Heggdal og Fløan, som begge har hjemkommuner som er svært oljeavhengige. Fløans Stjørdal har Statoil som en stor arbeidsplass, mens Verdal uten Kværner er vanskelig å se for seg.

Høyre-politikerne forstår at de ikke kan rikke på Senterpartiet, som har Marit Arnstad som en av de ivrigste pådriverne for å verne LoVeSe.

Må ikke stanses

Men at Arbeiderpartiet kan komme til å svikte oljenæringen bekymrer dem.

– Ap og Sp har forsøkt å stanse utbygging av Sverdrup og Utsira-feltet, kommet med lovforslag som setter gi8gantutbyggingen av Johan Sverdrup i fare og sier nei til to tredeler av olje- og gassområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Fløan.

– Det vil i så fall ha store konsekvenser for arbeidsplasser i Verdal, der Kværner i tillegg til de tre milliardkonstraktene på Sverdrup-feltet frem til 2018 også kan kjempe om kontrakt i byggetrinn to, supplerer Silje Heggdal Sjøvold.